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- Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu
Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu
İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
- DHA
- 31.01.2022 - 17:10
- Güncelleme : 31.01.2022 - 17:15
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi'nin önündeki kuyruk, gün boyu eksik olmadı.
2 SAATE YAKIN SIRA BEKLEDİLER
Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden gelenlerin de etkisi ile oluşan kuyruğa girenler, iki saate yakın beklemekten yakındı.
Sırada beklemekten yorulanlar, İstanbul Kart işlem merkezlerinin sayısının artırılmasını istedi.