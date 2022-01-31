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    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu

    İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 17:15
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    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi'nin önündeki kuyruk, gün boyu eksik olmadı.

    2 SAATE YAKIN SIRA BEKLEDİLER

    Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden gelenlerin de etkisi ile oluşan kuyruğa girenler, iki saate yakın beklemekten yakındı.

    Sırada beklemekten yorulanlar, İstanbul Kart işlem merkezlerinin sayısının artırılmasını istedi.

    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu #1

    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu #2

    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu #3

    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu #4

    Avcılar’da İstanbul Kart işlem kuyruğu #5


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