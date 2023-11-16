Avcılar'da pazar yerinde bırakılan otomobilin üzerine lahana tezgahı açıldı Semt pazarının kurulduğu sokağa park edilen otomobilin sahibine ulaşamayan pazarcı esnafı, bez serdiği otomobili tezgah olarak kullandı. Otomobilin üzerindeki lahanaları gören sürücü ise şaşkınlık yaşadı.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde her hafta çarşamba günleri tezgah açan esnaf, sabah saatlerinde pazar kurulan caddeye geldiğinde otomobillerin park edildiğini gördü.

Esnaflar, araçların pazar alanından kaldırılması için Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Araç sahiplerine ulaşılamadı

Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı.

Bir süre bekleyen esnaflar, araçların etrafında tezgahlarını açtı.

Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı. Araç, sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı.

Otomobili lahana tezgahına çevirdi

Ancak araçların etrafına açılan tezgahlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri otomobili lahana tezgahına çevirdi.

Otomobilin sahibi lahanaların kaldırılmasına yardım etti

Bir süre sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü İbrahim Onur, pazar yerine geldi.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Onur, "Geç geldim biraz, unuttum." dedi.

Pazar esnafı yardım ederek lahanaları aracın üstünden kaldıran Onur, otomobili pazar yerinden çıkardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)