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    Avcılar'da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi

    Sağlık sorunları sebebiyle gittikleri merkezde tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ve 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, hayatlarının geri kalanını birlikte geçirme kararı alarak nikah masasına oturdu.
    • 24.10.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:15
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    Avcılar'da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışarak hayatlarının aşkını buldu.

    Eşini kaybettikten sonra tek başına yaşayan  4 çocuk babası 77 yaşındaki emekli Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan Özdemir, 7 yıl önce görüşmeye başladı.

    Çift evlenme kararı aldı

    İkili, uzun zaman birbirine arkadaş olunca yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.

    Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi.

    Avcılar da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi #1

    Cüzdan 90'lık geline verildi

    Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Özdemir'e verdi.

    "Sevdim, beğendim, oldu"

    Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu." diye konuştu.

    Avcılar'da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi VİDEO

    "Özel bir nikah kıydık"

    DHA'nın haberine göre, Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli, "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı." ifadelerini kullandı.

    Avcılar da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi #2

    Avcılar da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi #3

    Avcılar da sağlık ocağında tanışan yaşlı çift dünyaevine girdi #4


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