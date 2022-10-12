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- Avcılar'da trafiği durdurup kediyi ezilmekten kurtardı
Avcılar'da trafiği durdurup kediyi ezilmekten kurtardı
D-100 karayolunda aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yoldaki kediyi yakalayarak ezilmekten kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 12.10.2022 - 09:30
- Güncelleme : 12.10.2022 - 09:53
İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde akan trafikte bir kedinin D-100'ün ortasında yürüdüğünü gören bir sürücü, otomobilini durdurup trafiği kesti.
Sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi yakalayarak otomobiline götürdü.
Yoluna devam etti
Kediyi ezilmekten kurtaran sürücü daha sonra yoluna devam etti.
DHA'nın haberine göre, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Takdir topladı
Sürücünün yaptığı bu hareket, sosyal medyada çokça paylaşılarak takdir topladı.
Avcılar'da trafiği durdurup kediyi ezilmekten kurtardı