Avcılar'daki gelin ve damat, Filistin gelenekleriyle uğurlandı

Üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Filistinli gelin ile ABD'de doktor olan Filistinli damadın düğünü, Avcılar'da Filistin gelenekleriyle kılıçlı başladı.

Amerika'da doktorluk yapan Filistinli Hamza Abu Danhash, Filistin Ordusu'ndan emekli olduktan sonra İstanbul Avcılar'a yerleşen üst düzeydeki bir subayın kızı olan Ridana Balher ile evlenmeye karar verdi.

İki ailenin de bu evliliğe onay vermesiyle Avcılar'da, Filistin geleneklerine uygun düğün yapıldı.

Özel bir üniversitede öğrenim gören Ridana Balher'in gelin olarak çıkacağı Merkez Mahallesi'ndeki evinin önünde, Filistin geleneklerine uygun ikisinin ellerinde kılıç bulunan darbuka ve def çalan müzik ekibi uğurlama töreni yaptı.

KİLOMETRELERE ALDIRIŞ ETMEDEN GELENEKLERİNİ SÜRDÜRDÜLER

Konfetilerin atıldığı sokaktan yükselen Arapça şarkılar ve Filistin geleneklerine uygun gelin uğurlama, komşuların da ilgisini çekti.

Çiftin yakınlarından Dr. Anas Jazzar, ülkelerinden binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen Filistin geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

AMERİKA'YA YERLEŞECEKLER

Oluşturulan gelin konvoyu eşliğinde Firuzköy Mahallesi'nde Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki kır bahçesine giden çiftin düğünü yapıldı. Pasta kesen çift, davetlilerle birlikte saatlerde dans ederek yerlerinde duramadı. Çiftin, iki ay Türkiye'de yaşadıktan sonra Amerika'ya yerleşecekleri ifade edildi.

























