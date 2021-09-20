Avcılar'daki yavru kedi, düştüğü su kuyusundan kurtarıldı

2 kedinin kurtarılmasının ardından üzeri kapatılan su kuyusundan itfaiye ekiplerince bir yavru kedi daha çıkartıldı.

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta geçen cuma günü, kullanılmayan su kuyusuna düşen iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Görevliler, başka ses duymayınca moloz yığını bulunan kuyunun üzerini kapatarak ayrıldı.

Ancak, cumartesi gecesi kuyudan yine kedi sesi duyuldu.

MERDİVENLE KUYUYA İNDİLER

Pazar sabahı itfaiyeye yeniden haber verildi. Gelen biri kadın itfaiye erleri, kuyunun üzerini tekrar açtı. Bir itfaiye eri merdivenle kuyuya indi.

Dinletilen kedi sesini duyan yavru kedi, molozların üstünde görülünce yakalanıp kovaya konularak çıkarıldı.

YAVRU KEDİYİ, MAHALLE SAKİNLERİ BESLEDİ

En az 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen yavru kedi bahçeye bırakılırken, mahalle sakinleri tarafından beslendi.





































