AVM çalışma saatleri: AVM'ler kaça kadar açık?

AVM çalışma saatleri: AVM'ler kaça kadar açık?

1 Haziran itibariyle başlayan kademeli normalleşme döneminde AVM’leri çalışma saatleri araştırılıyor. Peki alışveriş merkezleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM'ler kaça kadar açık?

Birçok ihtiyacını aynı anda karşılamak isteyenlerin ilk durağı olan alışveriş merkezleri, pandemi süresince belirlenen saatlerde hizmet vermeye devam ediyor.

1 Haziran'dan itibaren normalleşme kararları kapsamında çalışma saatleri yeniden düzenlenen AVM'lere dair detaylar araştırılıyor.

AVM'ye gidecek olanlar, kaçta açılıp kapandığını sorguluyor. Peki normalleşmede alışveriş merkezleri kaça kadar açık? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar..

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

AVM’ler haftanın altı günü hizmet verecek. Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle AVM’ler kapalı olacak.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.