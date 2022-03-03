AVM'de maske takmak zorunlu mu, serbest mi 2022

Son alınan karara göre alışveriş merkezlerinde maske takmak serbest mi yoksa zorunluluk devam mı ediyor merak konusu. Peki AVM'lerde maske hala zorunlu mu? Nerelerde maske zorunlu değil? Detaylar...

Koronavirüs pandemisi ile hayatımıza giren maskelere ne zaman veda edeceğiz sorusu milyonların gündeminde yer alıyordu.

Açık ve kapalı alanlarda maske takmak, virüsün bulaşmaması için en etkili korunma yolu olmakla birlikte ülkemizde neredeyse 2 yıldır devam ediyordu.

AVM, okul, kafeler, toplu taşıma başta olmak üzere hayatın her alanında maske ilk kural olarak yerleşti.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerle ilgili yeni kararı duyurdu.

Buna göre artık açık alanlarda ve havalandırmanın yeterli olduğu kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olmayacak.

Alışveriş merkezlerine giden vatandaşlar, AVM içerisinde maske takıp takmayacaklarını sorguluyor.

Peki AVM'lerde maske takmak zorunlu mu? Alışveriş merkezlerinde maske yasağı kalktı mı? İşte AVM'lerdeki son durum...

AVM'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açık alanda maske yasağı ve kapalı alanlara girişte HES kodu zorunluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

AVM'de mesafa kurallarına uyulması kaydı ile maske takmak zorunlu değil.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir detay var ki;

Mesafenin korunamadığı alanlarda yani, uçaklardan, sinemalarda, tiyatrolarda, otobüslerde, servislerde maskeleri kullanmaya devam edilecek.

Bu nedenle AVM'lerin içindeki mağaza, market ve dükkanlarda mesafe gereği maske kullanımı devam edebilir. Ancak kafe ve açık havadaki işletmelerde maske kullanılmayabilir.