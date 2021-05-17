AVM'ler bugün açık mı, kaça kadar? Kademeli normalleşmede AVM çalışma saatleri 2021

AVM'ler bugün açık mı, kaça kadar? Kademeli normalleşmede AVM çalışma saatleri 2021

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme kararlarını duyurdu. Bu kapsamda AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, AVM'ler bugün açık mı?

17 günlük tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, 17 Mayıs Pazartesi'den itibaren 1 Haziran saat 05.00'e kadar ülke genelinde kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Yayımlanan genelgenin ardından 17 günlük tam kapanma süreci boyunca kapalı olan işletmelerden biri olan alışveriş merkezlerinin akıbeti merak konusu oldu.

Vatandaşlar, kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde, AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Arama motorlarında AVM'ler bugün açık mı, kaça kadar açık? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, AVM'ler bugün açık mı, kaça kadar? İşte kademeli normalleşmede AVM çalışma saatleri 2021...

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

İçileri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği belirtilen genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.