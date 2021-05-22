AVM'ler hafta sonu açık mı? 22-23 Mayıs AVM çalışma saatleri

AVM'ler hafta sonu açık mı? 22-23 Mayıs AVM çalışma saatleri

Vatandaşlar kademeli normalleşmede AVM çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu AVM'ler açık mı? İşte genelgede yer alan detaylar..

Kademeli normalleşme dönemiyle ilgili kararlar kapsamında alışveriş merkezlerinin mesai saatleri de düzenlendi.

Hafta sonu AVM'ye giderek ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, cumartesi pazar AVM'ler açık mı? Hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı? sorularını araştırıyor.

17 Mayıs itibariyle yeniden açılan AVM'lerin durumu merak konusu oldu.

Peki bugün AVM'ler açık mı? İşte kademeli normalleşmede AVM çalışma saatleri..

HAFTA SONU AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır. Ancak alışveriş merkezlerinin içinde faaliyet gösteren marketler açık olmaya devam edecektir.