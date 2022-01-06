Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022: Gece 12'den önce ve sonra...

Avrasya Tüneli'nden geçecek olan vatandaşlar, yeni ücretleri araştırıyor. Peki Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı...

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Trafiğe girmek istemeyenler ise, bu tüneli kullanarak işlerini kolaylaştırıyor.

2022 yılı itibariyle köprü geçiş ücretlerinde değişiklik yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli için 2022 yılında geçerli olacak yeni fiyatları açıkladı. Tünelin gece yarısından sonra fiyatı yüzde 50 düşüyor.

Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyatlar...

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.'' denildi.

Buna göre Avrasya Tüneli için geçiş ücreti yüzde 50 indirimli olacak.