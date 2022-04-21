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    Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı, geçişler başladı mı? Geçiş ücreti 2022...

    Avrasya Tüneli'nden geçişi yasak olan motosiklet sürücülerine sevindiren haber geldi. Peki Avrasya Tüneli motorlara açıldı mı, geçişler başladı mı, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 12:53
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    Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı, geçişler başladı mı? Geçiş ücreti 2022...

    stanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

    Trafiğe girmek istemeyenler ise, bu tüneli kullanarak işlerini kolaylaştırıyor.

    Tünelden geçişi yasak olan motosikletler için de yeni bir karar alındı. Motosiklet sürücüleri, artık Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

    Peki Avrasya Tüneli motosiklet yasağı ne zaman kalkacak? Avrasya Tüneli motor geçişleri serbest mi? Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

    Böylece motorlu sürücüler, 1 Mayıs Pazar gününden itibaren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

    Avrasya Tüneli motosiklete açıldı mı, geçişler başladı mı? Geçiş ücreti 2022... #1

    Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti ne kadar 2022?

    Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücretleri henüz açıklanmadı.

    Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda motosikletler için de 20-30 lira civarında olması öngörülüyor.


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