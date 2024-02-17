Avrupa İstatistik Ofisi araştırdı! Türkiye, AB'de en genç ortanca yaşa sahip Avrupa Birliği ülkelerinde ortanca yaş 44,5’e yükseldi. Ortalama 34 yaş ile Türkiye, AB'nin en genç orta yaşa sahip ülke olarak kalmaya devam etti. İtalya'da orta yaşın 50'ye dayandığı görüldü.

AA & Ensonhaber

Yapılan sayımlar, dünyanın giderek yaşlandığını gösteriyor.

İş gücüne katılım yapacak, çalışacak genç ve orta yaşlı nüfusa sahip olmak da giderek ön plana çıkıyor.

"Ortanca yaş", yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak biliniyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından en son yayınlanan Avrupa Birliği’nde (AB) ortalama yaş skalasına göre de Türkiye en genç ortanca yaş grubuna giriyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde ortanca yaş 44,5’e yükseldi.

Avrupa Birliği’nde ortalama yaş 2013'ten bu yana 2,3 yıl arttı ve Avrupa Birliği ülkelerinde ortanca yaş 44,5’e yükseldi.

Türkiye nüfusunun ise ortanca yaşı ise 34 oldu.

Türkiye en geç ortanca yaşa sahip

Eurostat'ın sayımında Türkiye en geç ortanca yaşa sahip görünürken, en yaşlı ortanca nüfus ünvanına ise yaşı 50'ye yaklaşan İtalya sahip oldu.

Yapılan araştırmada, Türkiye'nin dışında İzlanda, GKRY, Arnavutluk, İzlanda, İrlanda, Malta, Moldova, Norveç, İsveç Belçika Slovakya Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, Polonya, İsviçre, Finlandiya, Avusturya, Romanya, Çekya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovenya, Lihtenştayn, Sırbistan, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, İtalya da değerlendirmeye alındı.

Türkiye'nin nüfusunda son durum

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.