Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 2021 ne zaman? Geri sayım başladı!

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 2021 ne zaman? Geri sayım başladı!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Güney Kore maçını kaybeden Filenin Sultanları için sıradaki hedef Avrupa Şampiyonası. Peki 2021 Avrupa Şampiyonası ne zaman oynanacak? İşte turnuva tarihi...

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda çeyrek finale kadar yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore mağlubiyetinin ardından olimpiyatlara veda etti.

Filenin Sultanları, bir sonraki uluslararası turvuna olan Avrupa Şampiyonası için çalışmalara başladı.

Spor severler, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair detayları araştırıyor. Avrupa Voleybol Şampiyonası ne zaman? sorusu merak ediliyor.

İşte turvuna tarihi ve detaylar...

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 NE ZAMAN?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile rakip oldu. Ay-yıldızlıların grubundaki maçlar, Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacak.