Euro
9.8899
-0.79%
Dolar
8.4004
-0.63%
Altın
484.85
-0.21%
Borsa
1.454
-0.11%
Bitcoin
395.165
-1.40%
EXEN Coin
27.40
-1.22%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    • Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Türkiye-Romanya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılacak maçta Filenin Sultanları galibiyet mücadelesi verecek. Peki, Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    32'nci kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı başlıyor. 4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapacak.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

    Ay yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında yarın ev sahibi Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Romanya voleybol maçında Filenin Sultanları kazanma mücadelesi verecek.

    Bu noktada, millilerimizin heyecanına ortak olmak isteyenler, Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

    Peki Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE-ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye Romanya voleybol maçı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:30'da gerçekleşecek. Maç TRT Spor ekranında canlı olarak izlenecek.

    Üst üste 10'ncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor. Son 3 turnuvada son 4 takım arasına adını yazdıran Türkiye'nin toplamda 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü bulunuyor.

    Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek.

    2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

    • 18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye
    • 20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna
    • 22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç
    • 23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya
    • 24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye

    Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    KADRO

    Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

    Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

    Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

    Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

    Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

    Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir