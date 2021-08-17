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- Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 13:19
32'nci kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı başlıyor. 4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.
Ay yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında yarın ev sahibi Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Romanya voleybol maçında Filenin Sultanları kazanma mücadelesi verecek.
Bu noktada, millilerimizin heyecanına ortak olmak isteyenler, Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.
Peki Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE-ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Romanya voleybol maçı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:30'da gerçekleşecek. Maç TRT Spor ekranında canlı olarak izlenecek.
Üst üste 10'ncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor. Son 3 turnuvada son 4 takım arasına adını yazdıran Türkiye'nin toplamda 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü bulunuyor.
Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek.
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
- 18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye
- 20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna
- 22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç
- 23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya
- 24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye
KADRO
Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.
Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.
Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.