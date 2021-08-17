Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası macerası başlıyor! Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Romanya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılacak maçta Filenin Sultanları galibiyet mücadelesi verecek. Peki, Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman?

32'nci kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı başlıyor. 4 ayrı ülkede grup maçlarının oynanacağı organizasyonda Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Sırbistan ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Ay yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında yarın ev sahibi Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Romanya voleybol maçında Filenin Sultanları kazanma mücadelesi verecek.

Bu noktada, millilerimizin heyecanına ortak olmak isteyenler, Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE-ROMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Romanya voleybol maçı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:30'da gerçekleşecek. Maç TRT Spor ekranında canlı olarak izlenecek.

Üst üste 10'ncu kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, turnuvanın favori takımları arasında sayılıyor. Son 3 turnuvada son 4 takım arasına adını yazdıran Türkiye'nin toplamda 2 ikinciliği, 2 üçüncülüğü bulunuyor.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile mücadele edecek.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye

KADRO

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.