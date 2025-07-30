Avrupa'da usta bulamayan gurbetçiler 10 milyonluk araçlarını Türk ustalara yaptırıyor

Elazığ'da gurbetçilerin araç bakımı sırası...

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatili için geldikleri Türkiye'de araç bakımlarını da ihmal etmiyor. "Parça çok ama usta yok" diyerek 10 milyon TL'lik araçlarını Elazığ'daki güvenilir ustalara emanet eden gurbetçiler, her yıl yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle yaz aylarında yabancı plakalı araçlardan büyük talep gördüklerini belirten oto elektrik ve air suspension sistemleri üzerine hizmet veren Emrullah Şahinoğlu, bu aylarda yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

"BİZİM USTALARIMIZ ÇÖZÜMLERİ ÇABUK BULUYORLAR"

35 yıldır Avrupa'da yaşayan Donald Kaya, "Her sene izne Elazığ'a gelirim. Ailem ve çocuklarımla gezmeye geliyoruz. Gurbetçiyiz ve arabalar ile ilgili sıkıntılarımız oluyor. Biz de burada Emrullah ustamızın yanına geliyoruz, çünkü senelerdir tanıyoruz.

Her servisimizi doğru dürüst yapar ve ter temiz teslim eder. O konuda çok mutluyuz. Bizim ustalarımız çözümleri çok çabuk buluyorlar. O konuda çok memnunuz" dedi.

"HOLLANDA'DA USTA BULAMIYORUZ"

Hollanda'dan gelen gurbetçilerden Furkan Çiçek ise şunları kaydetti:

Her sene izinlerimizde gurbetten geliyoruz. Tatil için çok yol kat ediyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz. Geldiğimiz zaman araçlarımızda bazen sıkıntı Hollanda'da usta bulamıyoruz. Buradaki ustalar gerçekten çok iyi.



Hemen sorunu buluyorlar. Avrupa'da parçalar var ama ustalar yok. Buradaki ustalara sonsuz güvenimiz var ve rahatlıkla araçlarımızı teslim edebiliyoruz. Benim aracın da arka difüzyonu uçtu. Ustaya bıraktım ve buradaki ustalar gerçekten çok iyi.

"GURBETÇİ MİSAFİRLERİMİZ YAZ TATİLİNDE BİZİ ZİYARET EDER"

İşletme sahibi Emrullah Şahinoğlu da yaz aylarında yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Yıllardır gurbetçi arkadaşlarımız, misafirlerimiz yaz tatilinde geldiği zaman bizi ziyaret ederler. İş ve güven konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Malum yurt dışında parça çok ama iş yapan az olduğu için geldiklerinde bütün işlerini biz yapıyoruz. Bazı aylarda yabancı plakalardan çok rağbet görüyoruz.

Her sene geldiklerinde araçlarının bütün ihtiyaçlarını bizde yaptırıyorlar. Genelde Türkiye'de görmediğimiz yüksek performanslı, büyük motorlu araçlar geliyor. Süspansiyon, bakım ve onarım gibi birçok şeyi burada yaptırıyorlar. Türkiye parasıyla yaklaşık 10 milyon TL'lik değeri olan yurt dışı araçları 10 bin TL'lik bakımı yapıp yola çıkıyorlar." diye konuştu.