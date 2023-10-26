Avrupa'da yılbaşı heyecanı başladı! Türkiye'den 20 ülkeye 10 milyon dolarlık Noel çelengi hazırlanıyor Antalya’nın orman kesim alanlarında köylüler tarafından toplanan ürünler, Noel çelengine dönüştürülüyor. Ardından 20 ülkeye ihraç edilerek büyük bir gelir elde ediliyor.

DHA

2024 yılına girmeye 2 ay kaldı...

Avrupa ülkelerinde yılbaşı hazırlıkları şimdiden başladı.

Bu süreçte yaşanan telaşlar ise Türkiye'ye ekonomik katkı sunuyor.

Çeşitli süslemelerin yapıldığı günde, en çok rağbet gören ise Noel çelengi oluyor.

Türkiye'den Avrupa pazarına Noel çelengi gönderiliyor

Antalya'da, 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, Hristiyanlar tarafından 24 Aralık'ta başlayan Christmas ve yılbaşı kutlamalarında kullanılıyor.

Dağlık alan ve ormanlarda ücret karşılığı toplanan ürünlerle hazırlanan çelenkler, tüm Avrupa pazarına dağıtılıyor.

9 milyon dolar elde edildi

Köylülerce toplanan çam artığı, kozalak, andız, servi dalı ile mersin meyvesi gibi tahliye ürünleri, kadınların elinde sanata dönüşüyor.

Orman tahliye ürünleri ile yapılan Noel çelengi ihracatından Türkiye, geçen yıl 9 milyon dolar gelir elde etti.

Fiyatları 1-3 euro arası değişiyor

Bu yıl da 20'den fazla ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kadınların yaptığı Noel çelengi, 1 ila 3 euro arasında değişen fiyata yurt dışına gönderiliyor.

"Bu yıl 10 milyon dolar beklentimiz var"

Firma sahibi Şerife Altındal, aralık ayının ilk haftasına kadar ihracat için yoğun çalışma yürüteceklerini anlattı.

Noel dönemi için ağustostan aralık ayına kadar üretim yaptıklarını söyleyen Altındal, "Noel için aralık ortasına kadar sevkiyatımız var. 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her yıl katma değeri yüksek ürünleri, kadınlarımızla çoğaltmaya çalışıyoruz. Yerdeki kozalaktan ağaç parçalarına, ormanda kullanılmayacak artık ürünlerden orman köylüsüne gelir sağlayarak işletmemize getiriyoruz. Kadınlarımız bunları yılbaşı çelengine dönüştürüyor. Geçen yıl Türkiye genelinde bu sektörden 9 milyon dolar gelir elde ettik. Bu yıl 10 milyon dolar beklentimiz var." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)