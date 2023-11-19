Avrupa'nın gözü, Türkiye'deki turizm iş gücünde Koronavirüs salgını sırasında hizmet sektöründe yavaşlama yaşayan Avrupa, açıklarını tamamlamak için Türkiye'deki kalifiye iş gücüne yöneldi. Avrupalı firmalar Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunuyor.

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DHA

Türkiye, turizm sektöründe hizmete yönelik kalifiye elamanla da öne çıkıyor.

Koronaviras salgını döneminde turizm sektöründeki iş gücü kopuşları sonrası Avrupa ülkeleri, gözünü bu nedenle Türkiye'ye çevirdi.

Türkiye'deki turizm öğrencileri ile mezunlarına cazip teklifler sunan işletmeler, istihdam için kolaylıklar sağlıyor.

Prof. Dr. Ebru İçigen, 1,7 milyon kişinin turizm sektöründen ayrıldığını ve bunun sadece 571 bini sektöre döndüğünü belirtiyor.

Binlerce turizm çalışanının pandemide kapanan tesislerden ayrılarak yeni sektörlerde iş bulması ve sonrasında da turizme geri dönmek istememesi sonucu özellikle Avrupa ülkelerinde turizm personeli açığı oluştu.

Gençler yurt dışı kariyere sıcak bakıyor

Turizm fakültesi öğrencileri de yurt dışında kariyere sıcak bakıyor. Mezun olduktan sonra sektörleri ile ilgili dünya pazarını görmek ve tecrübe edinmek için yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakan öğrenciler, uzun vadede tecrübeleri ile Türkiye'deki turizm sektöründe hizmet vermeyi planlıyor.

"İyi bir teklif alırsam yurt dışına açılabilirim"

Öğrencilerden Havva Özbayram, iyi bir teklif gelmesi halinde yurt dışını düşündüğünü ancak asıl hedefinin Türkiye'de çalışmak olduğunu belirterek şöyle konuştu.

Yurt içinde pastacılık alanında kendimi geliştirmek ve bir işletme açmayı düşünüyorum. Ancak çok iyi bir teklif ile yurt dışında çalışabilirim. Bunu istiyorum fakat uzun vadede Türkiye'yi düşünüyorum.

"Türkiye'de çalışmayı tercih ediyorum"

Yurt dışı hayali kuran arkadaşlarının aksine kariyerinin ilk basamağında Türkiye'yi tercih ettiğini belirten Serkan Gömeç de şu değerlendrimede bulundu:

Ülkemizdeki işletmelerin ve mutfak kültürünün gelişmiş olduğunu düşünüyorum.

"Kahve alanında uzmanlaşmak istiyorum"

Öğrencilerden Bilge Özyurt ise kahve alanında uzmanlaşmayı amaçlıyor. Bu nedenle de İtalya ve Fransa'ya yönelik planlar yaptığını anlatan Özyurt, şöyle konuştu:

Kahve alanında iki ülkenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kariyerime o ülkelerde başlamak ve yurt dışında çalışmayı istiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)