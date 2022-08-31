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Avşa Adası'nda fırtına etkili oldu
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı tekneler kıyıya çarptı.
- 31.08.2022 - 19:55
Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına Balıkesir’in Marmara ilçesi Avşa Adası’nda maddi hasara neden oldu.
Sahile bağlı bazı tekneler fırtına ve oluşan dev dalgalar ile zarar gördü.
Tekneler hasar gördü
İHA'nın haberine göre, fırtına nedeniyle sahil bölgesindeki teknelerde hasar oluştu.