Avşa Adası'nda fırtına etkili oldu

Avşa Adası'nda fırtına etkili oldu

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı tekneler kıyıya çarptı.

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına Balıkesir’in Marmara ilçesi Avşa Adası’nda maddi hasara neden oldu.

Sahile bağlı bazı tekneler fırtına ve oluşan dev dalgalar ile zarar gördü.

Tekneler hasar gördü

İHA'nın haberine göre, fırtına nedeniyle sahil bölgesindeki teknelerde hasar oluştu.