Avunya mantısı tarifi: Avunya mantısı nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, avunya mantısı yapıldı. Tarifi kaçıranlar, avunya mantısının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, avunya mantısı nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından olan Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde avunya mantısı yapıldı.

Tarife yetişemeyenler, arama motorları üzerinden avunya mantısının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Peki, avunya mantısı nasıl yapılır? İşte, denemek isteyenler için merak edenler için avunya mantısı tarifi..

AVUNYA MANTISI NASIL YAPILIR?

Mantı avunya adını, Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Balıkesir'in Gönen ilçesine kadar olan ve Kaz Dağları’nı da içine alan bölgeye verilen isimden alır. Et ve nohutun birleşiminden meydana gelen avunya mantısı, enfes yöresel lezzetler arasındadır. Oldukça lezzetli olan avunya mantısının tarifi:

Avunya mantısı malzemeleri:

2 adet yufka

1 su bardağı nohut

300 gram tavuk göğsü

1 adet orta boy soğan

1 orta boy yoğurt

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Nohutu akşamdan ıslatın ve ertesi gün tavuk suyunda yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yufkaları rulo haline getirin ve bir parmak kalınlığında şeritler kesin.

Fırın tepsisine yufkaları açarak serpiştirin. Tavada yağı eritip yufkaların üzerine dökün. Elle karıştırıp yufkaların her yerine eşit gezdirin. 180 derecelik fırında yufkalar kızarana kadar pişirin. Tepsinin içerisini karıştırıp tekrar pişirin ki yumuşak yer kalmasın.

Tavuğu haşlayıp didikleyin. Soğanı doğrayıp kavurun ve üzerine tavukları ekleyip karıştırın. Nohut ve sıvıyağı da ekleyip karıştırmaya devam edin. 1 çay bardağı suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Servis tabağının alt kısmına önce kızarttığınız yufkaları koyun. Üzerine tavuk ve nohut karışımını ekleyin. Bir tavada tereyağını eritip kekik ve naneyle kızdırın. Servis tabağına yoğurt ve hazırladığınız sostan döküp servis edin.