Avustralya'da 16 çocuklu ailenin Noel hazırlığı

Ülkenin geniş ailesi, kutlama için alışveriş yaptı. Anne Jeni, kaotik ama mutlu anlarının olduğunu söyledi.

Avustralya'nın en büyük ailesi olarak bilinen Jeni-Ray Bonell çiftinin ailesi, Noel hazırlıklarını tamamladı.

18 kişilik aile, kutlamalar için 3 adet pişmiş tavuk, 6 kilo karides 3 kilo hindi satın aldı. Menüde ayrıca 4 kilo patates salatası da bulunuyor.

16 ÇOCUKLA YENİ YILA GİRECEKLER

Anne Jeni, 16 çocuğunun her biri için 184 Avustralya doları (yaklaşık bin TL) harcadığını belirtti.

Noel söz konusu olduğunda "hiçbir masraftan kaçınmayan" bir anlayışa sahip olmaya çalıştıklarını söyleyen aile, ancak borçlanmamaları için kredi kartlarından kaçındıklarını ifade etti.

"KAOTİK OLSA DA MUTLUYUZ"

Hayat mücadelelerinin zor ve pahalı olabildiğini dile getiren Jeni, "Ama aynı zamanda çok mutlu anlarımız da var. Bunu yürütüyoruz." dedi ve ekledi:

"Günlük hayat kaotik olabilirken; kahkaha, gürültü, arkadaşlıklar, neşe, her şeyi değerli kılıyor."