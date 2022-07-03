Avustralya'dan dönüş yapan doktor, görevini Mardin'de sürdürecek

Almanya'da ve Avusturalya'da hekimlik yapan Sağdıç, yurda dönmeye karar verdi. Sağdıç, "Yetkili birimler de ellerinden geleni yaptı" dedi.

40 yıl yurt dışında görev yapan 65 yaşındaki doktor Zeki Sağdıç, Türkiye'ye dönmeye karar verdi.

Sağdıç, kesin dönüş yaptığı memleketi Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

Aile hekimi olarak hizmet verecek

Doktor Sağdıç, Yeni Mahalle'de kurulacak Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak hemşehrilerine sağlık hizmeti sunacak.

Geçici olarak kaldığı Mor Abraham Manastırı'nın misafirhanesindeki açıklamasında, ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Sağdıç, "Beni buraya çeken asıl mesele, vatanıma hizmet etmekti." dedi.

"Hep hayalimdi"

"Midyat'ta başlamak çok güzel bir duygu. Hep hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum." ifadesini kullanan Sağdıç, memlekete geri dönmeyi kendisi kadar eşinin de istediğini belirtti.

Almanya'da tıp eğitimi gördü

İlk ve ortaokul eğitimini Midyat'ta tamamladıktan sonra Elazığ'da Keban Lisesi'nden mezun olan Zeki Sağdıç, Almanya'da tıp eğitimi gördü.

Sağdıç, mezun olduktan sonra önce Almanya'da daha sonra Avusturalya'da hekimlik yaptı.

Eşinden destek aldı

Sağdıç, Midyat'a daha önce eşiyle iki kez geldiklerini anlatarak, eşinin bu ilçede doktorluk yapması konusunda kendisini desteklediğini aktardı.

Mardin'in farklı dinlerden insanların bir arada saygı ve sevgiyle yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Sağdıç, burada göreve başlaması konusunda herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

"Yetkili birimler ellerinden geleni yaptı"

"Yetkili birimler de ellerinden geleni yaptı. Onların emeği olmasaydı bu şekilde olmazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Sağdıç, çok güzel duygular yaşadığını belirtti.

Eşi Yasemin Sağdıç da eşi ile ülkelerine dönmeye karar verdiklerini, eşinin ülkesinde çalışmak istediğini söylemesi üzerine gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

"Burada yeni bir hayata başlayacağız"

Her şeyin gönüllerine göre olduğunu anlatan Sağdıç, "13 yıl Avustralya'da kaldım. Salgından dolayı 2,5 sene gelemeyince tamamen geri dönüş için karar verdik. Burada yeni bir hayata başlayacağız. Buraları çok seviyoruz, kültürü çok güzel. Çok güzel olacak inşallah." dedi.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, doktor Zeki Sağdıç'ın yıllarca yurt dışında kaldıktan sonra ülkesine dönüş yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Türkiye'de eskisinden daha çok huzurluyuz"

AA'nın haberine göre, Türker, Sağdıç'ın bu kararının kendisine, Midyat'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Elizabeth Kurt (43) da Zeki Sağdıç'ın ilçede aile hekimi olarak göreve başlamasının kendileri için gurur verici olduğunu anlatarak, "Çok sevinçliyiz. Bütün Süryani arkadaşlarımıza örnek olur. Belki diğerleri de buraya döner. Türkiye'de artık eskisinden daha çok huzurluyuz, huzur içerisindeyiz. Kardeşçe yaşıyoruz. Daha da güzel olacağına inanıyoruz." diye konuştu.