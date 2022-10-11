Avustralyalı çiftin 107 günlük bisiklet turu Bodrum’da son buldu

Bisiklet turu yapan Teale çifti, Avrupa turunu tamamlamalarının ardından 6 bin kilometre pedal çevirerek son durakları Bodrum'a ulaştı. Çift, yolculuk boyunca Türkiye'ye hayran kaldıklarını belirtti.

Avustralya’da yaşayan 62 yaşındaki pilot Chris Teale ve 61 yaşındaki eşi Celia Teale, pandemi döneminde denizaşırı ülkelere gitmeyi planladı.

Önce ABD, Meksika ve İngiltere'yi gezen çift, ardından bisikletleriyle tur yapmaya karar verdi.

Kendilerine rota belirleyen Teale çifti, 24 Haziran’da Fransa’dan tura başladı.

107 gün sonra Bodrum’a ulaştılar

Daha sonra Türkiye’ye gelerek son durakları olan Bodrum’a ulaştı.

İHA'nın aktarımına göre; yolculuk esnasında Türkiye’nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten çift, seneye Türkiye’nin güney bölgelerini bisikletle gezmeye karar verdiklerini açıkladı.

"Sonunda favori ülkemiz Türkiye’ye ulaştık"

İngiltere’de doğduklarını fakat 32 yıl önce Avustralya’ya taşındıklarını dile getiren emekli pilot Chris Teale, "Pandemi döneminde evde kapalı kalmaktan sıkıldık ve denizaşırı ülkelere gitme kararı aldık. Sydney’den Havai, Los Angeles, Mexico City, Miami ve Londra’ya uçtuk. Londra yakınlarında 2 bisiklet aldık. Feribotla Fransa’ya geçtik. Avrupa’da bisiklet turu yapmak için yola çıktık. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Slovakya Karadeniz’e ulaştığımızda güneye inmeye karar verdik.

Sonunda favori ülkemiz Türkiye’ye ulaştık. İstanbul’a ulaştığımızda bisikletleri bırakıp İstanbul’u yürüyerek gezdik. Sıcakkanlı Türk vatandaşlarla tanıştık. Hepsi çok sıcakkanlıydı. Türkiye’de hep sıcakkanlı karşılandık. Herkes yardıma ihtiyacınız var mı? Yemek yediniz mi? diye sordu. Sonunda Bodrum’a ulaştık." dedi.

"İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel"

Fransa’dan 24 Haziran’da yola çıktıklarını söyleyen Chris Teale, "Yaklaşık 4 ay boyunca 6 bin kilometre pedal çevirdik. Buradan sonra bisikletlerimizle birlikte Londra’ya uçacağız. Ardından Avustralya’ya gideceğiz. Seneye tekrar bisikletlerimizle Türkiye’ye gelip Türkiye’nin güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel." diye konuştu.

"Bisiklet tutkunlarını Türkiye’ye davet ediyorum"

Yolculukları boyunca küçük oteller ve kiraladıkları evlerde kaldıklarını ifade eden Chris Teale, "Avrupa bisiklet rotası çok güzel ama ben bisiklet tutkunlarını Türkiye’ye davet ediyorum. Bisiklet turu için çok iyi." dedi.

"Türkiye’nin her yerini görmek istiyorum"

Yolculuklarının en güzel kısmının Türkiye olduğunu ifade eden Celia Teale, "Yolculuğumuz Türkiye’de her geçen gün daha da güzelleşti. Daha önce Türkiye’ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye’nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli." ifadelerini kullandı.