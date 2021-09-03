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Avusturalya'daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı

Avusturalya'daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı

Sörf yaptığı sırada uzun bir deniz yılanıyla karşılaşan kişi, tahtasına çıkan deniz yılanını kamera ile kaydetti.