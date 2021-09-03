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    Avusturalya'daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı

    Sörf yaptığı sırada uzun bir deniz yılanıyla karşılaşan kişi, tahtasına çıkan deniz yılanını kamera ile kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 17:23
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    Avusturalya'daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı

    Avusturalya'da sörf yapan Brodie Moss adlı kişi, 2 gün önce sörf tahtasıyla okyanusa açıldı.

    Bu sırada oldukça uzun bir deniz yılanıyla karşılaşan sörfçü, o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.

    DENİZ YILANI, SÖRF TAHTASINA ÇIKTI

    Uzaktan hızla gelerek tahtasına çıkan yılanı görünce büyük heyecan yaşayan sörfçünün kaydettiği görüntülerdeki sesi de şaşkınlığını gösteriyor.

    Avusturalya'daki sörfçü, deniz yılanıyla karşılaştı VİDEO

    Avusturalya daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı #1

    Avusturalya daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı #2

    Avusturalya daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı #3

    Avusturalya daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı #4

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