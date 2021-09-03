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- Avusturalya'daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı
Avusturalya'daki sörfçünün tahtasına, deniz yılanı çıktı
Sörf yaptığı sırada uzun bir deniz yılanıyla karşılaşan kişi, tahtasına çıkan deniz yılanını kamera ile kaydetti.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 17:23
Avusturalya'da sörf yapan Brodie Moss adlı kişi, 2 gün önce sörf tahtasıyla okyanusa açıldı.
Bu sırada oldukça uzun bir deniz yılanıyla karşılaşan sörfçü, o anları cep telefonuyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.
DENİZ YILANI, SÖRF TAHTASINA ÇIKTI
Uzaktan hızla gelerek tahtasına çıkan yılanı görünce büyük heyecan yaşayan sörfçünün kaydettiği görüntülerdeki sesi de şaşkınlığını gösteriyor.
Avusturalya'daki sörfçü, deniz yılanıyla karşılaştı VİDEO