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Avusturya'da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu

Avusturya'da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu

Adrenalin tutkunu bir pilot, paraşüt ile sonbaharın hakim olduğu ağaçların arasından atlayış yaptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.