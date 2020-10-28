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    Avusturya'da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu

    Adrenalin tutkunu bir pilot, paraşüt ile sonbaharın hakim olduğu ağaçların arasından atlayış yaptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 11:12
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    Avusturya'da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu

    Hızlı uçuş pilotu David Andreev, 22 Ekim günü Avusturya'daki bir dağdan aşağıya hızlı iniş gerçekleştirdi.

    İniş sırasında sonbahar renkli ağaçların tepelerini sıyıran pilotun heyecanlandıran uçuşu, renk uyumları ile süslendi.

    Hızlı uçuş pilotunun aksiyon dolu anladı kaskındaki kameraya yansıdı.

    Avusturya'da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu VİDEO

    ADRENALİN DOLU PARAŞÜT İNİŞİ KAMERADA

    Andreev'in kafasına takılı bir GoPro tarafından çekilen görüntüde pilot, Avusturya Alplerindeki bir vadiye doğru uçarken ağaçları ve zemini dar bir şekilde kaydırdığını gösteriyor .

    Avusturya da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu #1

    Avusturya da adrenalin bağımlısı pilotun paraşütle uçuşu #2

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