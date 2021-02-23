Avusturya'da bir Türk kasabası

Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesinde nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini Türkler oluşturuyor.

Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor.

Telfs'e yaklaşık 40 yıl önce tekstilde çalışmak için gelen Türk işçiler, daha sonra bu küçük şehre akrabalarını da getirdi. Zamanla artan Türk nüfusu, 3 bine yaklaştı.

FARKLI SEKTÖRLERE DE GEÇİŞ YAPTIRDILAR

Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor.

İlk dönemde tekstilde çalışan Türkler, daha sonra hizmet sektörü, metal sanayi, turizm, restoran işletmeciliği, esnaflık gibi sektörlere de geçiş yaptı.

TÜRKÇE ÇOK SIK KULLANILIYOR

Telfs'te Türkçe, günlük yaşamda çok sık konuşuluyor.

İşletme isimlerinde ve menülerde Türkçe kelimeler kullanılırken, her yaştan Türkler kendi aralarında ana dillerinde iletişim kuruyor.

TÜRKİYE’DEN GELEN ÜRÜNLER SATILIYOR

Telfs'te hizmet veren marketlerde Türkiye'den gelen ürünler satılıyor.

Şehir merkezinde yer alan marketleri işleten vatandaşlar, raflarda Türkiye'den gelen ürünlere yer veriyor.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK İÇ ANADOLU’DAN

Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'nden vatandaşlar oluşturuyor.

Konya ve civar iller Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde'den gelen vatandaşlar, Telfs'teki Türk nüfusunda büyük yer kaplıyor. Bunun yanı sıra Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nden de vatandaşlar Telfs'te hayatını sürdürüyor.

Belediye başkanı Harting: ''Güzel bir şekilde birlikte yaşamaya çalışıyoruz.''

Telfs Belediye Başkanı Christian Harting, şehirdeki nüfusun kozmopolit yapısına vurgu yaptı.

Harting, "Telfs önceden tekstil sektörünün yoğunluklu olduğu bir şehirdi. Tirol eyaletindeki en büyük 3. ilçe. Sonrasında tekstil metal ve turizm sektörüne döndü.

Bununla birlikte yabancı işçiler de Telfs'e geldi. Onlarla sağlam, ciddi ve güzel bir şekilde birlikte yaşamaya çalışıyoruz.

Şu anda Telfs'te 2 bin 500 Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bizim için hepsi Telfsli.

Burada 80'den fazla ülkeden insan yaşıyor. Çoğunluk Türklerden oluşuyor." diye konuştu.

‘’YALNIZ DEĞİLİM’’

Yaklaşık 4 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Telfs Eyüp Sultan Camisi'ne imam hatip olarak görevlendirilen Mustafa Alsan ise ailesinin Türkiye'de olduğunu belirterek, "Ailem Türkiye'de yaşıyor ama Avusturya'da yalnız değilim. Cemaatim var. Onlar ilgi ve alakalarıyla yalnızlığımı unutturuyor." şeklinde görüş belirtti.

‘’KÜÇÜK BİR TÜRKİYE OLUŞTURDUK’’

Şehirde farklı branşlarda hizmet veren esnaflardan market işleten Selami Bilici, Telfs'te küçük bir Türkiye oluşturduklarını söyledi.

Bilici, şehre 1995'te geldiğini belirterek, "Ticaretle uğraşıyorum. Doğası ve insanları güzel bir şehirde yaşıyoruz. Türk İşletmeler olarak ekonomik olarak devlet desteğini alamıyoruz ama kendi halimizde uğraşıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 60'ı Türk, yüzde 40'ı ise Avusturyalı.

Kesinlikle ilerleyen zamanlarda Avusturyalıların sadece Türk ürünleriyle besleneceğini düşünüyorum. Kendi damak tadımıza alıştırdık." ifadelerini kullandı.

Türk nüfusun önemli bir oran olduğunu anlatan Bilici, "1995'te ilk geldiğimde Almanca öğrenmeme gerek kalmayacağını düşünmüştüm. 25 yıl aradan sonra nüfusumuz 2'ye katladı. Burada küçük bir Türkiye oluşturduk. Yavru vatan gibi." değerlendirmesinde bulundu.