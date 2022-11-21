Ay burcu nasıl hesaplanır, ne anlama gelir?

Ay burcu nasıl hesaplanır, ne anlama gelir?

Güneş ve yükselen kadar etkili olan ay burcu, duygularımızı etkiliyor. Duygusal dünyamıza ışık tutan ay burcunu öğrenmek ise oldukça kolay. Bunu astrologlar olmadan da başarabilirsiniz.

Astroloji son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi ve binlerce kişi bu konu hakkında yorumlar yapmaya başladı.

Bu yorumlar özellikle son 2 yıldır gittkçe arttı. Binlerce astrolog, harita yorumlamaya ve eğitim vermeye başladı.

Astroloji ile ilgilenenler, kendi haritasını tanımaya ve gezegen yerleşimlerini de öğrenmeye başladı.

Güneş ve yükselen burç dışında, ay burcununda da önemli olduğu ortaya çıktı.Üstelik ay, kişinin duygusal dünyasına da yön veriyor.

Takıntılarınız, korkularınız ve özlemleriniz gibi birçok konuya değinen ay burcu, annemizle olan iletişimimizi de gösteriyor.

Bu nedenle herkesin ay burcunu bilmesi ve tanıması önemli. Bu sayede kişi kendine itiraf edemediği duygularla da yüzlemiş olur.

Ay burcunun bu kada rönemli olduğunu öğrenenler ise haliyle, "Ay burcu nasıl hesaplanır?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ay burcu nasıl hesaplanıyor? İşte yanıtı..

Ay burcu nasıl hesaplanıyor?

Ay burcunuzu hesaplamak için belli başlı bilgilerinizi bilmeniz gerekiyor.

Doğum günü, doğum yılı, hangi ilde doğduğu ve doğum saati ile dakikası ay burcunu hesaplamak için yeterlidir.

Ayın bir burçtan diğerine geçişi yaklaşık 2,5 günde tamamlar. Bu nedenle ay burcunuzu hesaplamak için doğum tarihinizin yanı sıra doğum saatinizi bilmeniz de oldukça önemlidir.

Bu hesaplamayı yapmak için, doğum haritalarını çıkaran bazı internet siteleri var.Bu sitelerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Ancak profosyonel anlamda açıklama istiyorsanız, bir astrologa danışmak yerinde olacaktır.