Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.309
2.78%
BTXN Coin
10.64
-0.37%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Boğa burcunda gerçekleşecek olan yılın ikinci Ay Tutulması ile ilgili, "Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı.
    • 29.10.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Yılın ilk Ay Tutulması, 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşti. Etkisi en fazla 1 ay sürerken, yayılarak ise 6 ay boyunca devam etti.

    Bu tutulmanın etkileri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Çünkü yılın ikinci tutulmasına doğru gidiyoruz.

    Bu tutulmanın etkileri yine en fazla 1, yayılarak ise 6 ay boyunca hayatlarımızı etkileyecek.

    Tutulma hakkında astrologlar sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıp, meraklılarını da bilgilendiriyor.

    Tutulma hattına girip girmediğimizi merak edenler ise "Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı....

    Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Ay Tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te, Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek.

    Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? #1

    Türkiye'den gözükecek mi?

    Ay Tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesinden dolayı, aydınlık havada gözlemlenemeyecek.


    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın
    Advertorial

    Ek Kazancınızı Bu Yeni Kripto Projesinden Sağlayın

    Elon Musk, Twitter'ın kodlarını incelemek için Tesla mühendislerini şirkete getirdi
    Teknoloji

    Elon Musk, Twitter'ın kodlarını incelemek için Tesla mühendislerini şirkete getirdi

    Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
    Gündem

    Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

    Görüş Bildir