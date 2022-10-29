Boğa burcunda gerçekleşecek olan yılın ikinci Ay Tutulması ile ilgili, "Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Yılın ilk Ay Tutulması, 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşti. Etkisi en fazla 1 ay sürerken, yayılarak ise 6 ay boyunca devam etti.

Bu tutulmanın etkileri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Çünkü yılın ikinci tutulmasına doğru gidiyoruz.

Bu tutulmanın etkileri yine en fazla 1, yayılarak ise 6 ay boyunca hayatlarımızı etkileyecek.

Tutulma hakkında astrologlar sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapıp, meraklılarını da bilgilendiriyor.

Tutulma hattına girip girmediğimizi merak edenler ise "Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı....

Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Ay Tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te, Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek.

Türkiye'den gözükecek mi?

Ay Tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesinden dolayı, aydınlık havada gözlemlenemeyecek.