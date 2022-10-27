Ay Tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Ay Tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Yılın ikinci Ay Tutulması Boğa burcunda gerçekleşecek. Tam tutulma olarak adlandırılan bu olayla ilgili, "Ay Tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?" sorusu gündem oldu.

Yılın ilk Ay Tutulması, 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşti.

Astrologların yakından takip ettiği tutulmalar, 2021-2022 boyunca Boğa-Akrep aksında gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor.

Bu tutulmaların en büyük etkileri 1 ay içerisinde, yayılan etkileri ise 6 aylık zaman diliminde görülüyor.

Yılın ikinci ve tam Ay Tutulması bu defa Boğa burcunda gerçekleşecek ve yine etkisi bir sonraki tutulmaya kadar sürecek.

Bu tutulmaları yakından takip eden veya etmek isteyenler, "Ay Tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ay Tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte yanıtı...

Ay Tutulması ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

2022 yılının ikinci ay tutulması 8 Kasım'da öğleden sonra Boğa burcunda, Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi?

Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek.

Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.