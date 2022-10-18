Yılın ikinci Ay Tutulması'na doğru ilerlerken, "Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" soruları gündemdeki yerini aldı.

En son 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulması'nın ikincisini yaşamamıza az bir süre kaldı.

Astroloji ile ilgilenenlerin yakındna takip ettiği Ay Tutulması bu defa, Boğa burcunda gerçekleşecek.

Boğa burcunda gerekleşecek olan bu tutulma yine astrologlara göre, yeni 6 aylık bir dönemi başlatacak.

Birçok kişinin hayatını yakından ilgilendiren bu tutulma özellikle sabit burçlar Kova, Boğa, Akrep ve Aslan burcunu etkileyecek.

Ay bir bitiş dönemini temsil ederken, 25 Ekim'de Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması ise başlangıçları anlatacak.

Hem astroloji hem de göksel olaylarla ilgilenenler, "Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı...

Ay Tutulması ne zaman?

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte ay tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.

Buna göre; Tam ay tutulması 8 Kasım 2022 Salı Günü saat 14.00‘da başlayacak.

Türkiye'den görülecek mi?

8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması, Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek.

Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.