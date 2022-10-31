Yılın ikinci Ay Tutulması'na kısa bir süre kala, "Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? İşte yanıtı!

Yılın ilk Ay Tutulması 16 Mayıs 2022 tarihinde, Akrep burcunda gerçekleşti..

Astrologlar için oldukça önemli olan bu tutulmaların ikincisi ise bu defa Boğa burcunda gerçekleşecek.

Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan bu tutulma, 6 aya yakın etkilerini sürdürecek.

En etkili dönem 1 ay içerisinde olurken, astrologlara göre 6 aya yayılan etkilerini hissetmeye başlayacağız.

Yılın ilk tutulması Türkiye'den gözükmemişti. Bu defa Türkiye'den gözüp gözükmeyeceği gündeme getirildi.

Boğa burcunda gerçekleşecek tam Ay Tutulması ile ilgili, "Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Peki, Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? İşte yanıtı...

Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

8 Kasım'da yılın ikinci Ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulma, öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te olacak. Boğa burcunda gerçekleşecek.

Ay Tutulması Türkiye'den gözükecek mi?

Tam Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan görülse de Türkiye'den izlenemeyecek.

Çünkü tutuma gündüz saatine denk geleceğinden hava aydınlık olacak.Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek.

Tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için izlenmeyecek.