Yılın ikinci Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başlarken, "Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?" sorusu gündeme getirildi. Peki, Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yılın ikinci Ay Tutulması, 16 derecede ve Boğa burcunda gerçekleşecek.

Boğa - Akrep aksında gerçekleşen bu tutulmalar, 2023 yılına kadar sürecek ve etkisini gösterecek.

İlk tutulma 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşirken, Boğa tutulmasına ise Üranüs etki edecek.

Üranüs'ün ani olayları tetiklemesine karşın astrologlar herkesi uyarırken, konu hakkında da çok fazla yazılıp çizildi.

Sosyal mecralardan insanları tutulma hakkında yönlendiren astrologlar; Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarını özellikle uyarıyor.

Bu konunun gündemden düşmemesi üzerine, "Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?" sorusu gündem oldu.

Peki, Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte yanıtı....

Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

2022 yılının ikinci ve son Ay Tutulması'nın gerçekleşmesine saatler kaldı.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın (8 Kasım 2022) yılın son Ay tutulması gerçekleşecek.

Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay Tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

Türkiye'den izlenemeyecek olan tutulma, yarın saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.