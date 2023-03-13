Ayaklarınız isyan etmesin! Sizin için küçük ama ayaklarınız için büyük bir adım olacak 5 ayakkabı tüyosu Ayakkabılar en çok kullandığınız şeylerden biridir, bu nedenle rahat olmaları kesinlikle önemlidir. Ayakkabılarınızla ilgili yaşayabileceğiniz sorunları çözmenize yönelik ipuçlarını sizler için derledik. Bu 5 basit tüyo ile ayaklarınız çok rahat edecek.

İyi ayakkabılar giymek, kendinizi en iyi şekilde hissetmenize ve yaralanmaları önlemenize yardımcı olabilir.

Bazen, birkaç basit numara ve ayakkabı tüyosuyla ayaklarınızı daha rahat ettirebilirsiniz. Peki ama nasıl?

Kötü kokan ayakkabılardan ayakkabı temizliğine birçok ayakkabı sorunlarına karşı yeni tüyolar derledik.

Orijinal ve sahte ayakkabıları ayırt etmek, ayakkabıdaki kötü kokulardan kurtulmak ve topuklarınızı daha rahat hale getirmek kolay değil.

Ancak sizin için derlediğimiz bu 5 basit ayakkabı tüyosuyla hem ayaklarınız rahat edecek hem de hayatınız kolaylaşacak.

1- Terleyen ayaklar için günlük ped kullanın

Günlük pedler sayesinde, terleyen ayaklara elveda demenin zamanı geldi. Tuhaf gözükebilir, ama günlük pedler, ayakkabılarınızdaki teri emmede ve aynı zamanda kaymayı önleyerek daha rahat etmenizi sağlamada oldukça başarılıdır.

2- Kötü kokan ayakkabılar için basit çözümler

Bazen çok kötü koktuğu için başkalarının yanında ayakkabılarımızı çıkaramadığımız durumlar olmuştur. . Ama neyse ki evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bir sprey var. Tek yapmanız gereken şey, aşağıdaki malzemeleri 60 ml’lik bir sprey şişesinin içinde karıştırmak.

· 30 ml tuvalet ispirtosu

· 30 ml elma sirkesi

· 4 damla çayağacı yağı

Çayağacı yağı, kötü kokan ayaklar ve ayakkabılar için gerekli değildir, ama mantara karşı oldukça etkilidir.

Bazen yeni alınan ayakkabılar çok kötü kokabilir ve ayağınızın da kokmasına neden olabilir. Bu kokudan kurtulmak için ayakkabınızın içine biraz karbonat döküp, en az 12 saat kadar bekletebilirsiniz.

3- Ayakkabı almak için akşam saatlerinde harekete geçin

Öğleden sonra veya akşam saatleri, ayağınıza gün boyu kusursuz bir şekilde olacak yeni bir çift ayakkabı almak için en iyi zamandır. Çünkü gün içerisinde yürürüz, otururuz ve ayaklarımız sürekli baskı altında olur. Bu da ayaklarımızın şiştiği anlamına gelir. Eğer ayakkabınızı sabah satın alırsanız öğleden sonra ayaklarınız şiştiğinde, ayağınıza küçük gelmeye başlar.

4- Deri ayakkabılarınızı yeniden parlatmak için sirke kullanın

Her derde deva olan sirke, bu kez deri ayakkabılarınızdaki su ve tuz lekelerine çare olacak. Bu kolay tüyo, çok fazla zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak.

Tek ihtiyacınız olan şeyler ise bir tane diş fırçası ve biraz sirke. Bir kâseye biraz sirke koyun ve diş fırçasını içine bandırın. Su lekelerini temizlemeye başlayın ve harika sonuçlar görmeye hazır olun.

5- Deri ayakkabılarınızı muz ile temizleyin

Muz, ayakkabı boyasından çok daha güzel kokar ve deriyi temizlemede de oldukça başarılıdır. Muz, deri ayakkabılarınızı parlatır ve yapış yapış yapmaz. Tek yapmanız gereken şey, muz kabuğunun iç kısmıyla ayakkabılarınızı temizleyip, birkaç dakika bekletmek. Daha sonra ayakkabının üzerinde kalan şeyleri bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Ayakkabıların orijinal ve sahte olduğunu ayırt etmenin yolları

Ayakkabı satın alırken bazen üretim tarihinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu, ayakkabıların sahte olduğu anlamına gelmez. Asıl bakmanız gereken şey, Evrensel Ürün Kodu’dur. Eğer bu kod gerçekse o zaman ayakkabılar da orijinaldir.

Büyük şirketlerin, sadece ayakkabı kutuları söz konusu olduğunda bile kolay kolay hata yapmadığını sakın unutmayın. Kutusunun boyutu bile size bir ürünün replika olup olmadığını söyleyebilir. Ayrıca, bugün elimizin altında internet gibi bir nimet bulunuyor. Bu yüzden, ayakkabı satın almadan önce kontrol etmek için kullanabileceğiniz birkaç şey de var.

· Kutu tipi

· Kutu boyutu

· Evrensel Ürün Kodu (CPU)

· Fiyat etiketleri ve çıkartmaları

· Ayakkabıların içindeki etiket