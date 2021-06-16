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    Ayasofya Camii'nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

    Akrabaları ile gezen 6 yaşındaki Zeynep Akalan'ın dizi, mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:34
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    Ayasofya Camii'nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

    6 yaşındaki Zeynep Akalan, bugün akrabaları ile İstanbul'daki Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

    Küçük çocuğun sol diz kapağı, mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı.

    Durum, cami yetkililerine haber verildi.

    Ayasofya Camii nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #1

    ÇIKARAMAYINCA İTFAİYE ÇAĞIRDILAR

    Cami görevlileri, çocuğun dizine deterjan dökerek, sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Bu durum başarıyla sonuçlanmayınca itfaiyeye haber verildi.

    Ayasofya Camii nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #2

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Ayasofya Camii'ne gelen itfaiye ekipleri, küçük Zeynep'i kurtardı. Akrabalarına teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ayasofya Camii nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #3

    Ayasofya Camii nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #4

    Ayasofya Camii nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #5

    Ayasofya Camii nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #6

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