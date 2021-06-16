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- Ayasofya Camii'nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
Ayasofya Camii'nde ayağı korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
Akrabaları ile gezen 6 yaşındaki Zeynep Akalan'ın dizi, mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
- DHA
- 16.06.2021 - 17:31
- Güncelleme : 16.06.2021 - 17:34
6 yaşındaki Zeynep Akalan, bugün akrabaları ile İstanbul'daki Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
Küçük çocuğun sol diz kapağı, mermer müezzin mahfili korkuluklarına sıkıştı.
Durum, cami yetkililerine haber verildi.
ÇIKARAMAYINCA İTFAİYE ÇAĞIRDILAR
Cami görevlileri, çocuğun dizine deterjan dökerek, sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Bu durum başarıyla sonuçlanmayınca itfaiyeye haber verildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ayasofya Camii'ne gelen itfaiye ekipleri, küçük Zeynep'i kurtardı. Akrabalarına teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.