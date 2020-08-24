Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kıldı

Namaz kılan gencin Ayasofya'daki görüntüsü, duygu dolu anlara neden oldu.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Çok sayıda vatandaş, namaz kılmak için Ayasofya'ya yakın ediyor.

Ayasofya Camii'nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı.

PROTEZ AYAKLARIYLA NAMAZ KILDI

Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gencin görüntüsüne sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

"İMAN VARSA İMKAN VARDIR"

Kullanıcılar, "Ayasofya’da muazzam bir güzelliğe şahit olduk", "İman varsa imkan da vardır. Allah kabul etsin güzel insan" şeklinde yorumlar yaptı.

Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan genç ViDEO