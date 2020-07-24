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Ayasofya Camii'nin açılışına kurbanlık koçla geldi

Ayasofya Camii'nin açılışına kurbanlık koçla geldi

Tarihi yapının yeniden ibadete açılmasından mutlu olduğunu belirten vatandaş, kesim için hazır olduklarını söyledi.