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- Ayasofya Camii'nin açılışına kurbanlık koçla geldi
Ayasofya Camii'nin açılışına kurbanlık koçla geldi
Tarihi yapının yeniden ibadete açılmasından mutlu olduğunu belirten vatandaş, kesim için hazır olduklarını söyledi.
- DHA
- 24.07.2020 - 14:27
Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için vatandaşlar beklemeye başlarken, Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Cuma namazını kılmak ve açılışında kesmek için bir vatandaş kurbanlık koç getirdi.
"AYASOFYA'YA ÖZEL KURBANLIK GETİRDİK"
Ayasofya'nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten vatandaş, "Yenibosna'dan geldik. Ayasofya'ya özel kesmek için kurbanlık getirdik. İzin aldık korumalardan. Kontrollerden geçtik. Kesim için eşyalarımız hazır. Açılışına sevindik." dedi.
Ayasofya Camii açılışına kurbanlık koçla geldi VİDEO