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    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mirac gecesi idrak edildi

    İstanbul'da Miraç Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program gerçekleştirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2021 - 22:13
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 22:21
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    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mirac gecesi idrak edildi

    Hz. Muhammed'in miraç mucizesini anlatan şiirlerden oluşan Mi'raciye, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde icra edildi.

    MİRACİYE, AYASOFYA CAMİİ SEMALARINDA YANKILANDI

    100 yılı aşkın süredir Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Ayasofya Camii semalarında yankılandı.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mirac gecesi idrak edildi-Foto Galeri

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #1

    Mİ'RACİYE NEDİR

    Türk edebiyatında Hz. Muhammed'in miraç mucizesini konu alan şiirlere ve bu konuyu işleyen manzum eserlere "mi'raciye" ya da "mi'rac-name" isimleri veriliyor.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #2

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #3

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #4

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #5

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #6

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nde Mirac gecesi idrak edildi #7

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