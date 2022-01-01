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    Ayasofya'da 2022'nin ilk sabah namazı yoğunluğu

    Ayasofya'da 2022'nin ilk sabah namazı yoğunluğu

    Ayasofya Camii’nde yeni yılın ilk sabah namazına vatandaşlar akın etti.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 09:28
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    Türkiye'de yeni yıl, eğlence mekanlarında olduğu kadar ibadethanelerde de karşılandı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Twitter’da “Alice camide, milletçe duadayız” diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar ailece camilere akın etti.

    AYASOFYA'DA YILIN İLK NAMAZI

    İstanbul’da birçok cami doldu taştı.

    Yeni yılın ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami’nde vatandaşlarla birlikte kıldı.

    AVLU VE KAPIDA UZUN KUYRUKLAR

    Ayasofya Cami’ne vatandaşlar akın etti. Cami avlusu ve kapısında uzun kuyruklar oluştu.

    Ayasofya Camii içine sığmayan cemaat dışarda namazlarını eda etti.

    Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

    Ayasofya da 2022 nin ilk sabah namazı yoğunluğu #1

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    Ayasofya da 2022 nin ilk sabah namazı yoğunluğu #5

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