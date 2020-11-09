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    Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

    Uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de bu iskelenin sökülmeye başlamasıyla görüldü.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 14:40
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 14:52
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    Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

    Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra,  24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii’nde bulunan dev iskele sökülüyor.

    1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele, İstanbul'un 2010 yılında kültür başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı

    2013’TEN BU YANA VARDI

    Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu.

    Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

    Ayasofya da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor #1

    BİR YANDAN DA İBADET SÜRÜYOR

    İskelenin sökülmesi için, camide çalışmalar başladı. İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor.

    Camide bir yandan da ziyaret ve ibadet sürüyor.

    Ayasofya da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor #2

    SERAFİM MELEKLERİ’NDEN BİRİ GÖRÜLDÜ

    Öte yandan iskelenin bir kısmının sökülmesi ile birlikte, uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.

    Ayasofya da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor #3

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