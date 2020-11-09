Ayasofya'da 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

Uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de bu iskelenin sökülmeye başlamasıyla görüldü.

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya Camii’nde bulunan dev iskele sökülüyor.

1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele, İstanbul'un 2010 yılında kültür başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı

2013’TEN BU YANA VARDI

Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu.

Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

BİR YANDAN DA İBADET SÜRÜYOR

İskelenin sökülmesi için, camide çalışmalar başladı. İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor.

Camide bir yandan da ziyaret ve ibadet sürüyor.

SERAFİM MELEKLERİ’NDEN BİRİ GÖRÜLDÜ

Öte yandan iskelenin bir kısmının sökülmesi ile birlikte, uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.