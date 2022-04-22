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- Ayasofya'da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı
Ayasofya'da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı. Cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
- 22.04.2022 - 15:45
- Güncelleme : 22.04.2022 - 15:50
Ayasofya'nın bugün tarihi bir misafiri vardı.
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bir ilk yaşandı.
Cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı
Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa’nın teklifi üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı.
Cuma namazına Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa ve birçok vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışında Filistinli Bakan El-Bakri, Filistinlilerle fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu söyleyen Filistinli Bakan El-Bakri, Filistin ve Türk hükümetleri arasındaki ilişkinin sürdüğünü söyledi.