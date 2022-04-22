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    Ayasofya'da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı. Cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
    • 22.04.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:50
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    Ayasofya'da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı

    Ayasofya'nın bugün tarihi bir misafiri vardı.

    86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bir ilk yaşandı.

    Cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı

    Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa’nın teklifi üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı.

    Cuma namazına Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa ve birçok vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışında Filistinli Bakan El-Bakri, Filistinlilerle fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu söyleyen Filistinli Bakan El-Bakri, Filistin ve Türk hükümetleri arasındaki ilişkinin sürdüğünü söyledi.

    Ayasofya da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı #1

    Ayasofya da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı #2

    Ayasofya da cuma namazını Filistinli bakan kıldırdı #3


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