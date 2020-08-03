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- Ayasofya'da dolunay manzarası
Ayasofya'da dolunay manzarası
Dolunay eşliğinde ortaya çıkan manzara, kayıt altına alındı.
- AA
- 03.08.2020 - 08:54
- Güncelleme : 03.08.2020 - 08:54
86 yıl sonra, 24 Temmuz'da kılınan Cuma namazıyla yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'dan dikkat çeken manzaralar objektiflere yansıdı.
İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunay, Ayasofya Camii'yle güzel görüntüler oluşturdu.
AYASOFYA VE DOLUNAY
Vatandaşların sabah namazı için akın ettiği Ayasofya'da ortaya çıkan dolunayın her anı, kayıt altına alındı.