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    Ayasofya'da dolunay manzarası

    Dolunay eşliğinde ortaya çıkan manzara, kayıt altına alındı.
    • AA
    • 03.08.2020 - 08:54
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 08:54
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    Ayasofya'da dolunay manzarası

    86 yıl sonra, 24 Temmuz'da kılınan Cuma namazıyla yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya'dan dikkat çeken manzaralar objektiflere yansıdı.

    İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunay, Ayasofya Camii'yle güzel görüntüler oluşturdu.

    AYASOFYA VE DOLUNAY

    Vatandaşların sabah namazı için akın ettiği Ayasofya'da ortaya çıkan dolunayın her anı, kayıt altına alındı.

    Ayasofya'da dolunay manzarası #1

    Ayasofya'da dolunay manzarası #2

    Ayasofya'da dolunay manzarası #3

    Ayasofya'da dolunay manzarası #4

    Ayasofya'da dolunay manzarası #5

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