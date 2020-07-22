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Ayasofya'da ilk namaz öncesi gün batımı manzarası
Cuma günü ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürerken, gün batımının eşsiz manzarası da Ayasofya Camii ile birleşerek eşsiz bir güzelliği ortaya çıkardı.
- İHA
- 22.07.2020 - 09:39
Ayasofya Camii, cuma günü ibadete açılıyor.
86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii'nin içerisinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hazırlıklarda son noktaya gelinen Ayasofya'da gün batımı, kartpostallık görüntüleri de ortaya çıkardı.
DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Drone ile çekilen görüntülerde gün batımıyla kızıla bürünen gökyüzü, Ayasofya’ya manzarasına eşsiz güzellik katıyor. Mavi, sarı, ve kızıl renklerinin birbiriyle müthiş uyumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne seriliyor.
Ayasofya'da ilk namaz öncesi gün batımı manzarası ViDEO