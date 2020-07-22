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Ayasofya'da ilk namaz öncesi gün batımı manzarası

Ayasofya'da ilk namaz öncesi gün batımı manzarası

Cuma günü ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürerken, gün batımının eşsiz manzarası da Ayasofya Camii ile birleşerek eşsiz bir güzelliği ortaya çıkardı.