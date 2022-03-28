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Ayasofya'da mahya hazırlığı
- AA
- 28.03.2022 - 10:17
- Güncelleme : 28.03.2022 - 11:44
İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılmıştı.
Büyük coşkuya neden olan bu gelişmeden sonra Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ikinci Ramazan heyecanı var.
MAHYA ASILDI
Ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahya asıldı.
Ayasofya'da mahya hazırlığı ViDEO
HAZIRLIK GÖRÜNTÜLERİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.
"GÖNÜLLERİMİZİ AYDINLATACAK"
Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu Ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.