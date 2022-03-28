İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

Büyük coşkuya neden olan bu gelişmeden sonra Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ikinci Ramazan heyecanı var.

MAHYA ASILDI

Ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahya asıldı.

Ayasofya'da mahya hazırlığı ViDEO

HAZIRLIK GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.

"GÖNÜLLERİMİZİ AYDINLATACAK"

Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu Ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.