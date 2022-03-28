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    Ayasofya'da mahya hazırlığı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minareleri, "La İlahe İllallah" yazılı mahyayla süslendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mahya hazırlık ve asım süreçlerini gösteren bir video paylaştı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:44
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    Ayasofya'da mahya hazırlığı

    İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

    Büyük coşkuya neden olan bu gelişmeden sonra Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ikinci Ramazan heyecanı var.

    MAHYA ASILDI

    Ramazan ayına sayılı günler "La İlahe İllallah (Kelime-i Tevhid)" yazılı mahya asıldı.

    Ayasofya'da mahya hazırlığı ViDEO

    Ayasofya da mahya hazırlığı #1

    HAZIRLIK GÖRÜNTÜLERİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mahya ustası Kahraman Yıldız ile ekibinin Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki mahya hazırlıklarını gösteren videoyu paylaştı.

    Ayasofya da mahya hazırlığı #2

    "GÖNÜLLERİMİZİ AYDINLATACAK"

    Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu Ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Ayasofya da mahya hazırlığı #3

     


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