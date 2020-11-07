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    Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi

    Tedavi gördüğü veteriner kliniğinde hayatını kaybeden Gli'nin ölüm haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 20:58
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 21:03
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    Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi

    Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi.

    Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı.

    Gli'nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

    "SENİ UNUTMAYACAĞIZ GLİ"

    Yerlikaya haberi, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli." notuyla duyurdu.

    Ayasofya nın kedisi Gli yaşamını yitirdi #1

    Ayasofya nın kedisi Gli yaşamını yitirdi #2

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