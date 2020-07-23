Ayasofya'nın kedisi Gli'nin keyfi yerinde

Ayasofya'nın sembollerinden biri haline gelen kedi Gli, yeni döşenen halıların üzerinde uyumaya devam ediyor.

Ayasofya'nin tekrar ibadete açılması hayali gerçek oldu. Tüm Türkiye yarın kılınacak ilk namazı beklemeye başladı.

Tarihi yapının tekrar ibadete açılmasının ardından, Ayasofya'nın sembollerinden biri haline gelen kedi Gli'nin ne olacağı merak konusu olmuştu.

HALILAR DÖŞENDİ, GLİ CEMAATİ BEKLİYOR

Ayasofya müze olarak kullanılırken, ziyaretçilerin ilgisini çeken ve hayli meşhur olan Gli şu sıralar yeni döşenen halıların üzerinde dolaşıyor, uyuyor.

Ayasofya'nın ibadete açılması, turistlerin ziyaretine engel olmayacağı gibi kedi Gli'ye de ev sahipliği yapmayacağı anlamına gelmiyor.

Gli yine, camiyi ibadethane olarak kullanan cemaatin ve turistlik amaçla ziyaret eden misafirlerin arasında gezmeye, halıların üzerinde keyif yapmaya devam edecek.