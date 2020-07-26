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    Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi

    Ziyaretçiler, Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 10:04
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    Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi

    Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi 'Gli', camiyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu.

    Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor.

    GLİ'YLE FOTOĞRAF

    Ayasofya Camii'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor.

    16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli'yi her yıl yaklaşık 3.5 milyon ziyaretçi görüyor ve kedi, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.

    Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi ViDEO

    Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi #1

    HALILARIN ÜZERİNDE UYUYOR

    Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma kararı sonrası tarihi yapı içinde halılar döşendi.

    Meşhur kedi, artık yeni halıların üzerinde dolaşıyor ve uyumaya devam ediyor.

    Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi #2

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