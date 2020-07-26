Ziyaretçiler, Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı.

Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi 'Gli', camiyi ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu.

Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor.

GLİ'YLE FOTOĞRAF

Ayasofya Camii'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor.

16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli'yi her yıl yaklaşık 3.5 milyon ziyaretçi görüyor ve kedi, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.

Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi ViDEO

HALILARIN ÜZERİNDE UYUYOR

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma kararı sonrası tarihi yapı içinde halılar döşendi.

Meşhur kedi, artık yeni halıların üzerinde dolaşıyor ve uyumaya devam ediyor.