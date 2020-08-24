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    Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi

    Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi Gli'nin yeni arkadaşı bir gözü mavi, diğer gözü yeşil olan ödüllü Ankara Kedisi 'Kılıç'...
    • DHA
    • 24.08.2020 - 11:28
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    Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi

    16 yıldır Ayasofya'da yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli'nin artık Ankara'nın Pursaklar ilçesinden gelen bir arkadaşı var.

    YENİ ARDADAŞI İLE TANIŞTI

    Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan ‘Kılıç’ adlı kedi, İstanbul'da Gli ile buluştu.

    BİR GÖZÜ MAVİ DİĞERİ YEŞİL

    Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor.

    Ayasofya nın meşhur kedisi Gli ye Ankara dan arkadaş geldi #1

    İMAM ODASINI SEVDİ

    Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç'ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyor.

    Ayasofya nın meşhur kedisi Gli ye Ankara dan arkadaş geldi #2

    Ayasofya nın meşhur kedisi Gli ye Ankara dan arkadaş geldi #3

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