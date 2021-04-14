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    Ayasofya'nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü

    Tarihi yarımada ve çevresi Ayasofya Camii'nin minaresinden fotoğraflandı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:10
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    Ayasofya'nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü

    24 Temmuz 2020'de cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

    İstanbul'u 360 derece gören minaresine özel izinle çıkan DHA ekibi, İstanbul'u kuş bakışı görüntüledi.

    DOYUMSUZ İSTANBUL MANZARASI

    2'nci Beyazıt tarafından yaptırılan minareden yapılan gündüz ve gece çekimlerinde, İstanbul'un doyumsuz manzarası fotoğraf karelerine yansıdı.

    MANZARA BÜYÜLEDİ

    Günde on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayasofya Camii'nin manzarası yüksekten de büyüledi.

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #1

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #2

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #3

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #4

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #5

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #6

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #7

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #8

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #9

    Ayasofya nın minaresinden tarihi yarımada görüntüsü #10

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