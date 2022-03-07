Aybar kar fırtınası nedir, ne demek? 1987 yılından sonra en şiddetli yağış geliyor!

Aybar kar fırtınası nedir, ne demek? 1987 yılından sonra en şiddetli yağış geliyor!

Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısınması beklenirken yeni bir kar yağışı geliyor. Hava Forum sitesi, İstanbul'da Aybar kar fırtınasının görüleceğini belirtti. Peki Aybar kar fırtınası nedir?

Baharın müjdecisi olan cemrelerin bir bir düşmesiyle birlikte havaların ısınması, sıcaklıkların artması bekleniyordu.

Ancak Mart ayına girilmesiyle birlikte soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava etkisini yeniden göstermeye başladı. Öte yandan yeni bir kar yağışının da yolda olduğu bildirildi.

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi, İstanbul'u vuracak kar fırtınasını duyurdu. İstanbul'da Perşembe günü kuvvetli kar yağışı başlayacağını duyuran site, karın Pazartesi'ye kadar etkili olacağını belirtti.

Hava Forum sitesinden yapılan açıklamada, ''İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor.'' ifadeleri kullanıldı.

Peki Aybar kar fırtınası nedir, ne demek? İşte açıklaması...

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kar fırtınası, 10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına verilen isimdir.

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre Aybar kelimesi; görkemli, gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmektedir.

Aybar kar fırtınasının Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası olduğu söyleniyor.

Sibirya üzerinden gelmesi beklenilen soğuk hava dalgası nedeniyle son 35 yılın en yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor.