Ayça'nın karaciğeri 3 çocuk annesini hayata bağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazasında yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Ayça Bektaş, karaciğeriyle Ayşe Duran'a can oldu.

Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına yuvarlandı.

Kazada, sürücü Bektaş ile eşi Seval ve kızı üniversite öğrencisi Ayça Bektaş yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Ayça Bektaş'ın, kazadan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin izni sonrası Ayça Bektaş'ın 2 böbreği ve karaciğeri organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Karaciğeri 3 çocuk annesine nakledildi

Ailesinin organlarını bağışladığı Ayça'nın karaciğeri, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla akut karaciğer yetmezliği gelişen ve nakil için bekleme listesinde olan 3 çocuk annesi Ayşe Duran'a nakledildi.

DHA'ya konuşan Duran, daha önce hiçbir rahatsızlığı ve şikayeti olmadığını vurgulayarak, "Bir anda hamile gibi karnım şişti. Konya'da hemen hastaneye gittim. Karaciğer yetmezliği olduğunu söylediler." dedi.

Tanı aldığında dünyanın başına yıkıldığını söyleyen Duran, "Düşünsenize 34 yaşındayım ve karaciğerim yetmiyor." diye konuştu.

"Ayça'nın vefatı bana hayat oldu"

Konya'daki hastaneden acil olarak Antalya'ya yönlendirildiğini söyleyen Duran, "Burada hiç zaman kaybım olmadı. Birkaç gün sonra Allah rahmet eylesin Ayça'nın vefatı, bana hayat oldu." dedi.

Bağışlanan karaciğeriyle kendisine yeni yaşam veren Ayça’nın melek olduğunu ve ömür boyu içinde taşıyıp, dua edeceğini belirten Duran, "Ayça'nın ailesine sabır diliyorum ve bağış yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Onlar bağış yapmasaydı ben şu an burada olmayacaktım. Ömrüm boyunca dua edeceğim." diye konuştu.

"Benim de doğum günüm oldu"

Karaciğer nakli olduğu 19 Ağustos'un eşi Mustafa ve 1 yaşındaki kızı Esmira'nın doğum günü olduğunu belirten Ayşe Duran, "Şimdi ben de eklendim. 19 Ağustos benim de doğum günüm oldu" dedi.

Hastane odasında diğer kızları Ela (15) ve Esra (12) ile gecikmeli de olsa doğum günü kutlayan Ayşe Duran, kendisini hayata bağlayan Ayça'ya dua etti.





